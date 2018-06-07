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День защиты детей отметили со второй попытки
В главных городских парках Перми отметили День защиты детей. 1 июня неожиданно пошел снег, и большинство праздничных мероприятий решено было перенести на шестое число.
Светит солнце, а это значит, что все мероприятия, которые были перенесены из-за холодов, посвященные Дню защиты детей, сегодня точно состоятся. По крайней мере, в трех городских парках.
За кулисами необычные артисты уже готовятся к своим выступлениям. Например, крыса Маша, питон, который превращается в драгоценность, и говорящий ворон Груша.
Работало множество интересных площадок для самых маленьких. Например, ребята могли сами сделать себе красивый разноцветный пряник.
Можно заняться спортом, интересными играми, которые знакомы всем с детства. Например, перетягивание каната.
В Райском саду тоже очень весело и празднично. Ребята на сцене вместе с ведущим придумывали свой особый танец.
А жителям Кировского района расстраиваться не стоит, их праздник в парке «Счастье есть» тоже состоится, правда, 10 июня с 18.00 до 20.00 вечера.
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