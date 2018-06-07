Великий и могучий: ЕГЭ по русскому языку сдали 11 тысяч выпускников

11 тысяч выпускников школ Прикамья сдавали ЕГЭ по русскому языку. Второй и последний обязательный экзамен в основном периоде. 11-классников ждал тест из 25 заданий и эссе. Чтобы справиться, необходимо было долго и упорно готовиться. Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимы каждому выпускнику для получения аттестата об окончании школы и для поступления на любую специальность, в любое учебное заведение. Так совпало, что ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали в Пушкинский день или День русского языка.

Елена Левина, руководитель пункта сдачи ЕГЭ: "Экзамен, наверное, один из самых сложных, но в то же время именно на этом экзамене ребята могут получить 100 баллов, чего я им и желаю. Результаты каждый ученик может узнать в своей школе примерно через 10 дней".