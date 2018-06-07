В Перми голая велосипедистка ездила по городу и целовала асфальт

На улице Островского в Перми рядом с гипермаркетом «Семья» была замечена практически голая, прикрытая лишь прозрачным дождевиком, велосипедистка. Фото стремительно распространяются по интернету и сопровождаются бурей общественного негодования. Свидетели происшествия утверждают, что девушка намеренно привлекала внимание прохожих - часто останавливалась, слазила с велосипеда и целовала асфальт. Полицейские вмешаться в историю не успели. Причина выходки неизвестна. Часть пользователей, обсуждавшая данные фото, считает, что предполагаемая эксгибиционистка попросту проспорила кому-то, или выполняла требования очередного тренера по личностному росту, чьи методы работы порой вызывают вопросы.