← В парламенте Пермского края прошло первое онлайн-совещание
Великий и могучий: ЕГЭ по русскому языку сдали 11 тысяч выпускников →
В Перми голая велосипедистка ездила по городу и целовала асфальт
На улице Островского в Перми рядом с гипермаркетом «Семья» была замечена практически голая, прикрытая лишь прозрачным дождевиком, велосипедистка. Фото стремительно распространяются по интернету и сопровождаются бурей общественного негодования. Свидетели происшествия утверждают, что девушка намеренно привлекала внимание прохожих - часто останавливалась, слазила с велосипеда и целовала асфальт. Полицейские вмешаться в историю не успели. Причина выходки неизвестна. Часть пользователей, обсуждавшая данные фото, считает, что предполагаемая эксгибиционистка попросту проспорила кому-то, или выполняла требования очередного тренера по личностному росту, чьи методы работы порой вызывают вопросы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В парламенте Пермского края прошло первое онлайн-совещание
Последнее предупреждение: Строители детской поликлиники отстали от графика на 3 месяца
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа
Пермская Голгофа: Начались поиски останков Михаила Романова
Продавать бахилы пациентам больниц запрещено
Владимир Спиваков приглашает
Со сказкой по жизни
В Перми День эколога отметили шествием
Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку
В лобовом столкновении на трассе Пермь-Жебреи погиб человек
Добавить комментарий: