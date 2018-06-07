В парламенте Пермского края прошло первое онлайн совещание, к которому смогли подключиться практически все территории региона.

Всего несколько минут - и к видеоконференции друг за другом подключаются главы городов, районов, сельских поселений Пермского края. Всего 46 территорий.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Рад вас видеть в режиме онлайн".

Чтобы обсудить насущные вопросы, не надо тратить время и деньги. Ни тем, кто в краевой столице, ни тем, кто за её пределами.

Онлайн совещания законотворцы практикуют с начала года. Пермским опытом уже заинтересовались коллеги из Пензенской области, которые специально приехали в Пермь на заседание Ассоциации законодателей Приволжского округа.

Валерий Лидин, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО: "Опыт Пермского края, который сегодня был продемонстрирован, заслуживает внимания. Надеюсь, что мы его будем применять в Пензенской области".

Формат общения в режиме реального времени стал возможен благодаря единому информационному пространству краевого Законодательного собрания.

Наглядная история, как это работает. Например, на пленарное заседание парламентариям не нужно брать с собой кипу бумаг, разных необходимых документов. Достаточно иметь при себе электронное устройство с доступом в виртуальный кабинет.

«Данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет». Это выдержка из концепции развития цифровой экономики Пермского края до 2024 года. Именно до этой даты Прикамье должно войти в десятку регионов-лидеров по уровню развития информационного общества.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Возможности телекоммуникаций позволяют проводить это в качественном режиме, когда можно не просто довести информацию, а когда можно получить обратную связь, можно выстроить полноценный диалог и качественно провести это мероприятие".

Эффект от того, что депутаты Законодательного собрания будут решать вопросы тех же отдаленных территорий что называется здесь и сейчас, с применением новых технологий, ощутят в первую очередь обычные люди, которые живут в Березниках, Соликамске, Кунгуре, Добрянке и в других городах края.