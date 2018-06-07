Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа

В парламенте Пермского края прошло первое онлайн-совещание →

Последнее предупреждение: Строители детской поликлиники отстали от графика на 3 месяца

смотреть видео

поликлиника

Губернатор Пермского края поехал лично выдавать последнее предупреждение подрядчику на строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми. От графика они отстали уже на три месяца. На этой истории рейд главы региона не закончился.

Работа идёт, строителей много, но отставание от графика - около 3 месяцев. В ожидании родители детей в Кировском районе Перми. Сейчас малышей приходится водить в старое и довольно тесное здание. Выдать подрядчику последнее предупреждение губернатор Максим Решетников приезжает лично.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Имейте в виду, что оценку всем вашим схемам, если не сделаете, будут давать уже прокуратура и Следственный комитет".

стройка

В итоге подрядчик обещает ускориться. С ним или уже без него, но здесь должна появиться детская поликлиника на 350 посещений в смену.

Александр Плотников, директор по развитию ООО «Спецэлектромонтаж»: "Планируем с 11-го числа выйти на продлённую смену и довести количество рабочего персонала до 65-70 человек".

Иная картина - в Орджоникидзевском районе. Здесь подрядчик столкнулся с проблемой грунтовых вод, но через месяц обещает войти в график.

Елена Кутышева и Екатерина Ташкинова: "Для нас, лёвшинских, конечно, очень удачное это место. И намного ближе ходить, чем на ПДК ходим".

Строительство больниц и поликлиник повлечёт и другие изменения. К примеру, в Лёвшино конечная остановка автобусов находится в отдалении от будущей детской поликлиники. Очевидно, что маршруты придётся продлять, что будет удобно для мам с малышами.

Транспортную составляющую губернатор поручил продумать и при строительстве инфекционной больницы. Её намерены перенести из старых корпусов в районе центрального рынка в Закамск, где пациенты смогут выйти на прогулку по сосновому бору.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "120 коек - первая очередь, 80 коек - инфекционная с круглосуточным пребыванием раздельным, и 100 коек - для ВИЧ-инфицированных".

Уже в этом году началось проектирование детского реабилитационного центра. По планам, к 2020 году он заработает на улице Жукова. Для региона это первое подобное учреждение, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут проходить комплексную реабилитацию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Приоритет №1 - это детское здравоохранение и поликлиническое звено. У нас запланировано 7 поликлиник строительство в крае, из них 5 - в Перми".

Всего же в ближайшие 3 года в крае планируется построить 25 объектов здравоохранения, и каждую стройку краевые власти намерены взять под особый контроль.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Власть, Здоровье

Опубликовано: 07.06.2018 в 09:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа

Пермская Голгофа: Начались поиски останков Михаила Романова

Продавать бахилы пациентам больниц запрещено

Владимир Спиваков приглашает

Со сказкой по жизни

В Перми День эколога отметили шествием

Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку

В лобовом столкновении на трассе Пермь-Жебреи погиб человек

Праздничные мероприятия к Дню защиты детей перенесены на сегодня

Пермь подсчитывает ущерб от ночного урагана


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа

В парламенте Пермского края прошло первое онлайн-совещание →

Обратите внимание

в Перми

«WorkFest»: первый фестиваль работодателей и молодежи

Целью фестиваля является повышение осведомленности молодежи о возможностях трудоустройства.
07.06.2018 в 10:15

Метки: в Перми, Общество, Образование

Последнее предупреждение: Строители детской поликлиники отстали от графика на 3 месяца

Глава региона Максим Решетников отправился в рейд по строящимся в Перми объектам здравоохранения.
07.06.2018 в 09:55

Метки: в Перми, Власть, Здоровье

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа

Звание Заслуженного артиста РФ получила актриса Пермского Театра-Театра Ирина Максимкина.
07.06.2018 в 09:36

Метки: в Перми, Культура, Власть

Пермская Голгофа: Начались поиски останков Михаила Романова

Темы, которые могут стать главными в течение дня.
07.06.2018 в 09:15

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Владимир Спиваков приглашает

В Пермской краевой филармонии открылся один главных летних фестивалей классической музыки Владимир Спиваков приглашает.
06.06.2018 в 17:15

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых

Центральный банк России разослал очередную памятку по финансовой грамотности.
06.06.2018 в 11:09

Метки: в Перми, В России, Экономика, Деньги

В Перми отметили 300-летие российской полиции

В 1718 году император Петр I назначил в Санкт-Петербурге генерал-полицмейстера.
05.06.2018 в 15:17

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми заработают бесплатные фан-зоны

На Юности откроется аккредитованная ФИФА площадка с огромным экраном и трибунами на 800 человек.
05.06.2018 в 14:09

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Пермские МиГи подняли по тревоге

Сверхзвуковые истребители-перехватчики подняли с авиабазы по тревоге во время учений по перехвату нарушителей границы.
05.06.2018 в 12:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
05.06.2018 в 11:57

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В парламенте Пермского края прошло первое онлайн-совещаниеВ парламенте Пермского края прошло первое онлайн-совещание

С верой в сердце и молитвой на устахС верой в сердце и молитвой на устах

«WorkFest»: первый фестиваль работодателей и молодежи«WorkFest»: первый фестиваль работодателей и молодежи

Последнее предупреждение: Строители детской поликлиники отстали от графика на 3 месяцаПоследнее предупреждение: Строители детской поликлиники отстали от графика на 3 месяца

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округаМихаил Бабич вручил государственные награды жителям округа

Пермская Голгофа: Начались поиски останков Михаила РомановаПермская Голгофа: Начались поиски останков Михаила Романова

Продавать бахилы пациентам больниц запрещеноПродавать бахилы пациентам больниц запрещено

Вести Кудымкар 06.06.2018Вести Кудымкар 06.06.2018

Фанаты бездорожья считали Ординские ухабыФанаты бездорожья считали Ординские ухабы

Владимир Спиваков приглашаетВладимир Спиваков приглашает

Большие гастроли: В Пермь приехал театр кукол из КрасноярскаБольшие гастроли: В Пермь приехал театр кукол из Красноярска

Петр Белый: От «Русского бедного» до «Точки на горизонте»Петр Белый: От «Русского бедного» до «Точки на горизонте»

Со сказкой по жизниСо сказкой по жизни

Пермские связисты вернулись из двухдневного автопробегаПермские связисты вернулись из двухдневного автопробега

В Александровском районе приостановлена деятельность водозабораВ Александровском районе приостановлена деятельность водозабора

Строили, строили и заморозили: Новый социальный долгострой в КудымкареСтроили, строили и заморозили: Новый социальный долгострой в Кудымкаре

В Перми День эколога отметили шествиемВ Перми День эколога отметили шествием

Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языкуВыпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку

В лобовом столкновении на трассе Пермь-Жебреи погиб человекВ лобовом столкновении на трассе Пермь-Жебреи погиб человек

Праздничные мероприятия к Дню защиты детей перенесены на сегодняПраздничные мероприятия к Дню защиты детей перенесены на сегодня

Пермь подсчитывает ущерб от ночного ураганаПермь подсчитывает ущерб от ночного урагана

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Пермские связисты отправились в автопробегПермские связисты отправились в автопробег

Лобовое столкновение в поселке ФермаЛобовое столкновение в поселке Ферма

«Машиностроитель» без грифа «Секретно»«Машиностроитель» без грифа «Секретно»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную