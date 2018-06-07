Последнее предупреждение: Строители детской поликлиники отстали от графика на 3 месяца

Губернатор Пермского края поехал лично выдавать последнее предупреждение подрядчику на строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми. От графика они отстали уже на три месяца. На этой истории рейд главы региона не закончился.

Работа идёт, строителей много, но отставание от графика - около 3 месяцев. В ожидании родители детей в Кировском районе Перми. Сейчас малышей приходится водить в старое и довольно тесное здание. Выдать подрядчику последнее предупреждение губернатор Максим Решетников приезжает лично.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Имейте в виду, что оценку всем вашим схемам, если не сделаете, будут давать уже прокуратура и Следственный комитет".

В итоге подрядчик обещает ускориться. С ним или уже без него, но здесь должна появиться детская поликлиника на 350 посещений в смену.

Александр Плотников, директор по развитию ООО «Спецэлектромонтаж»: "Планируем с 11-го числа выйти на продлённую смену и довести количество рабочего персонала до 65-70 человек".

Иная картина - в Орджоникидзевском районе. Здесь подрядчик столкнулся с проблемой грунтовых вод, но через месяц обещает войти в график.

Елена Кутышева и Екатерина Ташкинова: "Для нас, лёвшинских, конечно, очень удачное это место. И намного ближе ходить, чем на ПДК ходим".

Строительство больниц и поликлиник повлечёт и другие изменения. К примеру, в Лёвшино конечная остановка автобусов находится в отдалении от будущей детской поликлиники. Очевидно, что маршруты придётся продлять, что будет удобно для мам с малышами.

Транспортную составляющую губернатор поручил продумать и при строительстве инфекционной больницы. Её намерены перенести из старых корпусов в районе центрального рынка в Закамск, где пациенты смогут выйти на прогулку по сосновому бору.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "120 коек - первая очередь, 80 коек - инфекционная с круглосуточным пребыванием раздельным, и 100 коек - для ВИЧ-инфицированных".

Уже в этом году началось проектирование детского реабилитационного центра. По планам, к 2020 году он заработает на улице Жукова. Для региона это первое подобное учреждение, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут проходить комплексную реабилитацию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Приоритет №1 - это детское здравоохранение и поликлиническое звено. У нас запланировано 7 поликлиник строительство в крае, из них 5 - в Перми".

Всего же в ближайшие 3 года в крае планируется построить 25 объектов здравоохранения, и каждую стройку краевые власти намерены взять под особый контроль.