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Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа
В Нижнем Новгороде полпред президента в Приволжье Михаил Бабич вручал государственные награды жителям округа. На них удостоверение о присвоении почетного звания Заслуженного артиста РФ получает актриса Пермского академического Театра-Театра Ирина Максимкина. В указе главы государства вместе с именем Ирины Максимкиной стоят имена солистки пермской оперы Надежды Павловой, Надежды Бабинцевой, много лет проработавшей в Перми, а также небезызвестных Елизаветы Боярской и Данилы Козловского.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Особенное значение – вручение наград именно сегодня связано с тем, что мы вручаем государственные награды накануне большого государственного праздника – Дня России. Накануне этого праздника я хочу еще раз выразить слова благодарности, потому что вы те люди, которые действительно своим трудом, своими заслугами прославили не только те коллективы, не только те отрасли, в которых вы работаете, но и в целом нашу великую Россию".
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