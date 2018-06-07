Пермская Голгофа: Начались поиски останков Михаила Романова

Темы, которые могут стать главными в течение дня:

Поиски останков Михаила Романова. Исследователи приступают к раскопкам



В Перми начинается очередной этап поисков останков расстрелянного Великого Князя Михаила Романова. В результате долгой работы в архивах и сбора иной информации исследователям удалось сузить ареал поисков, и теперь они готовы приступить к археологическим изысканиям. По предварительным данным раскопки в Перми начнутся сегодня.

Олег Фиговский в Перми. Автор 500 изобретений



В краевой библиотеке имени Горького сегодня вечером презентует свою новую книгу известный Российский изобретатель Олег Фиговский. Ему принадлежать более чем пятьсот авторских патентов, триста из которых уже внедрены на производстве. Днем, в 13.30 Фиговский прочтет лекцию всем желающим во втором корпусе Пермского классического университета.

WORKFEST в библиотеке им. Горького: Фестиваль работодателей и молодежи



В Перми в час дня начинается первый фестиваль работодателей и молодежи Ворк Фест. Он пройдет в стенах Горьковской библиотеки. Заявленные темы - как стать предпринимателем, цифровая экономика, а также образование будущего. И главное, молодые люди смогут непосредственно пообщаться с работодателями и быть может подыскать для себя привлекательную вакансию.

Игра КВН между командами Коми-пермяцкого округа и Республики Коми

Сегодня впервые в КДЦ Кудымкара пройдет товарищеская игра КВН между командами Коми-Пермяцкого округа и республики Коми. Шутить будут на национальном языке. Сыграют два конкурса - приветствие и визитку. Всего заявлено 4 команды. Две из них представляют Кудымкар и Ёгву, еще две - республику Коми. Игра пройдет в культурно деловом центре Кудымкара.