Продавать бахилы пациентам больниц запрещено
Продавать бахилы пациентам больниц запрещено. Об этом напоминает Служба судебных приставов на основании судебного решения. Очередной факт продажи был зафиксирован в детском отделении поликлиники Очерской центральной районной больницы. Бахилы продавали по 5 рублей, бесплатно в регистратуре не предоставляли, что является нарушением установленных требований СанПиН. Представитель поликлиники на судебном заседании пыталась объяснить ситуацию недостатком финансирования, но судья напомнил, что соблюдение чистоты и порядка в медицинских помещениях - это обязанность медорганизации и обеспечивать их за счет клиентов неприемлемо.
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