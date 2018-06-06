В Пермской краевой филармонии открылся один главных летних фестивалей классической музыки "Владимир Спиваков приглашает".

Иоганнес Брамс, концерт для скрипки с оркестром ре мажор. Это единственный скрипичный концерт немецкого композитора. Премьера его состоялась в 1879 году, тогда солировал скрипач венгерского происхождения Йозеф Иоахим а дирижировал Брамс. Сегодня за пультом маэстро Спиваков, а роль первой скрипки отведена венгерской скрипачке Агнеш Лангер.

Это юное дарование обладательница почти всех призовых мест на международных конкурсах. В том числе она завоевала второе место на международном конкурсе им. Владимира Спивакова в Уфе. Сегодня она исполняет одно из своих любимых произведений. Про скрипичный концерт критики говорят, что партия первой скрипки здесь невероятно сложна. И это доказывают струны на скрипке 18-го века, на которой Агнеш играла в этот вечер. Почти в конце произведения они не выдерживают и лопаются прямо на сцене.

Во втором отделении в исполнении Оркестра прозвучал шедевр Петра Ильича Чайковского- Серенада для струнного оркестра до-мажор. В афише фестиваля - музыкальные шедевры XVIII-ХХ столетий, от Моцарта до Шостаковича. С именитыми музыкантами выступают молодые дарования, младшему из них всего 10 лет.

Еще одна особенность фестиваля. Для тех, кто не успел купить билеты в большой зал, в малом Органном зале идет прямая трансляция, где можно увидеть лицо маэстро во время концерта.