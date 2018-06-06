Со сказкой по жизни

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В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошёл восьмой ежегодный Фестиваль сказок. Темой в этом году стали «Бабушкины сказки». В творческих выступлениях участников по-новому зазвучали любимые сказки, знакомые каждому еще с детства.

Первая сказка, которую посмотрели ребята, была рассчитана на детей старшего возраста. Это была даже не сказка, а сказание коми-пермяцкого народа о Кудым Оше, о человеке-богатыре, который покоряет природу, охраняет землю и свой народ от врагов.

Темой фестиваля в этом году стали «Бабушкины сказки».  Здесь уже каждый коллектив, а их набролось немало со всего Пермского края., попытался  рассказать, спеть и даже станцевать сказку.

 Традиционно программа фестиваля включает конкурсную часть, а также культурную программу для участников и зрителей.  В перерывах между конкурсными показами участники  и зрители смогли узнать, что же хранится в «Бабушкином сундуке», стать участником «Сказочных лабораторий» и посетить выставку советских игрушек «Дедушкины игрушки».

Всего за эти два дня малыши и взрослые  прослушали и просмотрели больше десятка разных сказок. И каждый из этих зрителей получил пусть хоть маленькую, но свою порцию теплоты и волшебства, которая возникает только в сказочном мире.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.06.2018 в 16:53 в рубрике - Вести Пермь

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