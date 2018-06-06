В Перми День эколога отметили шествием

В Перми уже в 16-й раз прошло ежегодное шествие, посвященное Дню эколога. В нем приняли участие сотни школьников, студентов, представителей крупных пермских предприятий, общественных организаций, городской администрации. Колонна растянулась на несколько сотен метров и прошла от Соборной площади по Комсомольскому проспекту.

Левой, правой. Левой, правой - на парад идет отряд. Именно такие строчки приходят на ум, когда видишь барабанщиков, которые возглавляют колонну ратующих за экологию.

Место старта - парк Горького. Помимо развлечений - это еще и центр зеленых насаждений. В колоне больше 200 человек, она растянулась до ротонды, здесь и школьники, и представители крупных предприятий, и даже сказочные персонажи.

Всем, кто дружно шагает в колонне, выдали конверты, в них находятся семена. Например, петунии крупноцветковой. Каждый может взять эти семена, посадить и сделать город еще зеленее.

Самые веселые в колонне - это школьники. Колонна прошла до Театра-Театра по Комсомольскому проспекту и далее по маршруту. В конце состоялся флешмоб, где все участники смогли доказать, что они за экологию, за чистоту улиц и за зеленый цвет.