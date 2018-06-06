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Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку
У выпускников Пермского края второй обязательный экзамен - ЕГЭ по русскому языку.
Волнение чувствуется у каждой аудитории, кто-то лихорадочно повторяет материал, кто-то - руководствуется принципом "перед смертью не надышишься", но таких меньшинство.
В аудиториях все готово - на доске необходимая информация, название ЕГЭ и его номер - 01 - русский язык. Камеры наблюдения работают. В классы начинают впускать 11-классников. Последнее напутствие - и в бой. Двери закрывают, никто не должен мешать писать самый главный экзамен. Полная свобода передвижения остается только у общественных наблюдателей, которые волнуются не менее экзаменуемых.
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