Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку

У выпускников Пермского края второй обязательный экзамен - ЕГЭ по русскому языку.

Волнение чувствуется у каждой аудитории, кто-то лихорадочно повторяет материал, кто-то - руководствуется принципом "перед смертью не надышишься", но таких меньшинство.

В аудиториях все готово - на доске необходимая информация, название ЕГЭ и его номер - 01 - русский язык. Камеры наблюдения работают. В классы начинают впускать 11-классников. Последнее напутствие - и в бой. Двери закрывают, никто не должен мешать писать самый главный экзамен. Полная свобода передвижения остается только у общественных наблюдателей, которые волнуются не менее экзаменуемых.