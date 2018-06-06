В лобовом столкновении на трассе Пермь-Жебреи погиб человек

Смертельное ДТП произошло сегодня на Бродовском тракте. Около 9:30 китайский внедорожник лоб в лоб столкнулся с ВАЗом. ZX GrandTiger ехал из города по направлению в Жебреи. По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с отечественным автомобилем. Водитель ВАЗа погиб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.