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В лобовом столкновении на трассе Пермь-Жебреи погиб человек
Смертельное ДТП произошло сегодня на Бродовском тракте. Около 9:30 китайский внедорожник лоб в лоб столкнулся с ВАЗом. ZX GrandTiger ехал из города по направлению в Жебреи. По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с отечественным автомобилем. Водитель ВАЗа погиб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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