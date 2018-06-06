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Праздничные мероприятия к Дню защиты детей перенесены на сегодня
Праздничные мероприятия к Дню защиты детей, отмененные из-за холодной погоды, пройдут сегодня. Маленьких пермяков и их родителей развлекательные программы будут ждать в 3 парках с 17-19 часов.
В саду Миндовского (на Мира 9) гостей ждет спектакль под открытым небом и интерактивная площадка для игры в Мага Лего. Из гигантских деталей гости смогут собрать множество различных фигур.
В Райском саду в Мотовилихе пройдет семейное развлекательное шоу. Вместе с принцессой Мульти, дети и взрослые будут искать чемодан с волшебными умениями.
В Парке Чехова (на Репина 20) В это же время пройдет цирковое представление. Зрители увидят акробатические иллюзии и танцевальные номера с участием собак. Продолжит программу семейный спектакль «Как Львенок и Черепаха песню пели».
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