Пермь подсчитывает ущерб от ночного урагана

На Прикамье обрушился ураган. По данным МЧС, ветер дул со скоростью до 26м/с, по югу края прошли ливневые дожди с градом. В краевой столице подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. На Восточном обходе ветер вырвал из земли два рекламных щита и дорожные знаки. В одном из дворов Мотовилихинского района дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, на улице КИМ перекосило остановочный комплекс. На Стахановской сломанные деревья упали прямо на тротуар. Природные катаклизмы стали темой №1 в соцсетях – пользователи делились фотографиями и собственным опытом, как пережить стихию.

Расслабляться не стоит - на день 6 июня штормовое предупреждение остается.

В городской администрации Перми напоминают алгоритм действий, если на ваш автомобиль упало дерево. Необходимо вызвать полицию и зафиксировать факт повреждения. После обратиться в свою страховую компанию и в УК, ТСЖ или районную администрацию в зависимости от того, на чьей территории растет дерево.



