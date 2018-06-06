Пермь подсчитывает ущерб от ночного урагана
На Прикамье обрушился ураган. По данным МЧС, ветер дул со скоростью до 26м/с, по югу края прошли ливневые дожди с градом. В краевой столице подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. На Восточном обходе ветер вырвал из земли два рекламных щита и дорожные знаки. В одном из дворов Мотовилихинского района дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, на улице КИМ перекосило остановочный комплекс. На Стахановской сломанные деревья упали прямо на тротуар. Природные катаклизмы стали темой №1 в соцсетях – пользователи делились фотографиями и собственным опытом, как пережить стихию.
Расслабляться не стоит - на день 6 июня штормовое предупреждение остается.
В городской администрации Перми напоминают алгоритм действий, если на ваш автомобиль упало дерево. Необходимо вызвать полицию и зафиксировать факт повреждения. После обратиться в свою страховую компанию и в УК, ТСЖ или районную администрацию в зависимости от того, на чьей территории растет дерево.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры
Пермские связисты отправились в автопробег
Лобовое столкновение в поселке Ферма
«Машиностроитель» без грифа «Секретно»
Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых
В Прикамье стартовала программа «Земский фельдшер»
300 лет на страже порядка
Труба раздора: конфликт не решен, но приостановлен
Видеть невидимое: В Перми пройдет выставка тактильных картин
Пермь собрала богатырей со всей России
Добавить комментарий: