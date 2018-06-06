Пермь. Новости культуры
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- в Пермской краевой филармонии начинается один из главных летних фестивалей классической музыки в Перми «Владимир Спиваков приглашает!» В Перми он проходит уже в 9-й раз. Целых пять дней жители и гости столицы Прикамья смогут слушать мировые шедевры классической музыки.
- Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента культуры и молодежной политики администрации города Елену Неганову.
- В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошёл восьмой ежегодный Фестиваль сказок. Темой в этом году стали «Бабушкины сказки».
- на сцене ДК Солдатова артисты Пермского академического Театра- Театра представили премьеру - народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма.
- в Кудымкаре наступило время варить варение из сосновых шишек. Обычно это делается в конце мая, но в этом году из-за погодных условий шишки нужного размера появились в лесу лишь в начале июня. Если всё делать правильно, то в итоге получится вкусное лакомство, которое не уступает ни по вкусу, ни по целебным свойствам варенью из ягод.
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