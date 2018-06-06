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Пермские связисты отправились в автопробег

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союз операторов связи

Пермские связисты отправились в отдаленные уголки Прикамья, чтобы устранить цифровое неравенство, проверить качество мобильный связи и доступ к интернету. Подобное путешествие проходит уже в 11-й раз. Маршрут следующий: Пермь - Оса - Чайковский. Обратно через деревню Большую Соснову, далее Оханск. Конечная точка - краевая столица,  ГТРК «Пермь». Здесь будут подведены итоги автопробега. Весь путь займет более полутысячи километров, которые предстоит преодолеть за два дня.

союз операторов связи

Иван Квятковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края»: "Вся наша работа направлена на то, чтобы улучшить состояние связи в отдаленных населенных пунктах и по трассам. Самое главное, конечно, трассы. Поэтому с нами сегодня «Ростелеком», надзорные органы, радиочастотный центр. Мы контролируем связь по всей трассе, мы контролируем связь в отдаленных населенных пунктах. Думаю, что результатом автопробега будет улучшение связи в нашем крае".

 

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 06.06.2018 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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