Лобовое столкновение в поселке Ферма

Лобовое столкновение на трассе в Пермском районе. В поселке Ферма, где скорость движения в принципе ограничена 60 км/ч, столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Nissan. Момент столкновения попал в кадр видеорегистратора. В аварии никто не пострадал. У иномарок сработали подушки безопасности. Водитель Nissan сразу после аварии вызвал ГИБДД. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением. Правда, при этом отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.