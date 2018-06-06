Лобовое столкновение в поселке Ферма
Лобовое столкновение на трассе в Пермском районе. В поселке Ферма, где скорость движения в принципе ограничена 60 км/ч, столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Nissan. Момент столкновения попал в кадр видеорегистратора. В аварии никто не пострадал. У иномарок сработали подушки безопасности. Водитель Nissan сразу после аварии вызвал ГИБДД. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением. Правда, при этом отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
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