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Лобовое столкновение в поселке Ферма

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авария

Лобовое столкновение на трассе в Пермском районе. В поселке Ферма, где скорость движения в принципе ограничена 60 км/ч, столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Nissan. Момент столкновения попал в кадр видеорегистратора. В аварии никто не пострадал. У иномарок сработали подушки безопасности. Водитель Nissan сразу после аварии вызвал ГИБДД. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением. Правда, при этом отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 06.06.2018 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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