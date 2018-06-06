«Машиностроитель» без грифа «Секретно»

На заводе «Машиностроитель» побывала необычная экскурсия. Депутаты Пермской думы пришли поговорить о серьезном и узнать о том, что еще недавно было секретным. Секреты «Машиностроителя» сейчас станут достоянием общественности.

На снимках запечатлены победы сотрудников «Машиностроителя», но не в производстве, а в спорте. Именно со спортивного зала началась экскурсия депутатов Пермской городской Думы на предприятие.

Кубки и медали за победы хранятся в музее завода. Здесь же экспонаты промышленные - от нефтепромыслового оборудования до двигательных установок для старта и разгона ракеты.

Юрий Макаревич, заместитель главного конструктора АО «Пермский завод «Машиностроитель», заслуженный конструктор РФ: "У американцев была создана ракета «Трайдент» - это ракета баллистической дальности, с ядерным вооружением. Мы были вынуждены, защищаясь, создать нечто подобное. Был создан проект «Тайфун». В Перми здесь создали, и заводчанам есть чем гордиться, и пермякам есть чем гордиться".

Ракетами-носителями, изготовленными на «Машиностроителе», производился вывод на орбиту спутников по международной программе «Интеркосмос», а для космического комплекса «Энергия-Буран» изготавливались двигатели отделения, разделения и мягкой посадки.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Та продукция, которую мы видели в рамках послания президента - это в том числе продукция наших пермских предприятий, и «Машиностроителя». Поэтому мы будем развивать контакты, привлекать сюда не только депутатский корпус, но и молодежь".

На поддержку предприятий в своей работе ставит акцент и губернатор Максим Решетников. Так, «Машиностроитель» получил целевой займ от Регионального фонда развития промышленности. Деньги пойдут на производство для импортозамещения. С рабочими кадрами помогут городские депутаты.

Владимир Манин, депутат Пермской городской Думы, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «Пермский завод «Машиностроитель»: "Наша задача совместно с вузами и с колледжами создать определенные условия, для того чтобы наша молодежь, получив образование, пришла на наши предприятия промышленные, в том числе и в оборонку".

Один из инструментов - мероприятия 3-го городского исторического форума. В этом году он носит название «От заводского поселка к промышленному мегаполису».

Начавшись в мае, городской исторический форум продлится до ноября. Одним из мероприятий станет выставка «Пермь промышленная», на которой заводы представят детали механизмов, изготавливаемую продукцию, покажут фотографии рабочих. И возможно, кто-то из школьников или студентов, прикоснувшись к живой истории, решит повторить трудовой путь, например, фрезеровщика Курочкина.