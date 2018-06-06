Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых

Центральный банк России разослал очередную памятку по финансовой грамотности. На этот раз она предназначена предпринимателям, особенно начинающим, и рассказывает, как и где им получить кредит под 6% годовых.

Бизнес - дело непростое и затратное, рассказывает о своём опыте Иван. Когда понадобились дополнительные деньги на транспорт, посчитали все за и против, и обратились в банк. Условия оказались приемлемыми.

Иван Денисов, предприниматель: "Кредит мы уже погасили, но сейчас на очереди ещё несколько проектов, так что, возможно, ещё обратимся за кредитованием".

Здесь многое зависит о того, каков стаж у бизнесмена. Если опыт имеется, эксперты советуют идти в банк. Многие из них могут предложить специальную программу кредитования, при этом доступность таких программ повышается каждый год.

Со своей стороны это направление активно поддерживает Банк России. Принимаются специальные нормы, чтобы банкам было выгодно кредитовать малый и средний бизнес.

Выгодно, в данном случае - это до 10% годовых. Но ставка может быть и меньше, если бизнес работает в направлениях, приоритетных для государства - сельское хозяйство, здравоохранение или строительство. При этом есть нюансы, на которые специалисты советуют обратить внимание.

Михаил Мамута, руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: "Если предприниматель совсем начинающий, только встаёт на ноги, то ему, скорее, надо обратиться в бизнес-МФО, или в микрофинансовую организацию предпринимательского финансирования".

Такие микрофинансовые организации найдутся практически в каждом регионе. Господдержка позволяет им снижать процентные ставки для бизнеса, например, до 6 процентов годовых. Заёмщику могут предложить до 3 миллионов рублей, и в перспективе эта сумма может быть увеличена.

Андрей Утробин, предприниматель: "Нашей компании микрозайм реально помог, и процент невысокий оказался, и мы уже третий раз обратились, и в очередной раз получили одобрение".

Кроме банковского кредитования и микрофинансовых займов, для малого и среднего бизнеса есть ещё варианты. Первый - это лизинг. От кредита отличается тем, что вы берёте не деньги, например, на оборудование, а его само в долгосрочную аренду. И в итоге его можно выкупить по остаточной стоимости. Второй - факторинг, вариант для тех, кто не может ждать, когда заказчик оплатит услугу. В этом случае помогает посредник, который даст денег сразу, потом получит своё с заказчика, и с предпринимателя - за услугу. Возможностей достаточно. Главное, советуют специалисты - не торопиться, обдумать каждый вариант. Ведь при любой ставке деньги надо вовремя возвращать.