В Прикамье стартовала программа «Земский фельдшер»
50 фельдшеров скорой помощи будут направлены в сельские районы Пермского края в этом году. Первые из них уже вышли на работу. В основном это молодые люди, которым краевой бюджет помогает обустраивать быт взамен на то, чтобы они делали медицинскую помощь доступной.
Несколько секунд на сборы - и бригада Чернушинской скорой помощи отправляется на выезд. Звонили взволнованные родители - их сыну стало плохо.
В огромном оранжевом чемодане Гульнары Емельяновой лекарства практически на все случаи жизни. Ведь именно фельдшеры первыми приезжают даже в самые труднодоступные населенные пункты, чтобы оказать необходимую помощь.
Гульнара Емельянова, фельдшер скорой помощи: "Узнала о программе «Земский фельдшер», обратилась в Чернушискую районную больницу, где мне предложена ставка фельдшера скорой помощи в связи с острой нехваткой специалистов".
В Чернушинской районной больнице сегодня это еще и самый молодой медицинский работник. По условиям контракта, на скорой помощи она должна отработать 5 лет. Новый проект «Земский фельдшер» как раз направлен на привлечение молодых кадров в медицину на село.
Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 500 тысяч рублей. Земский фельдшер может их тратить по своему усмотрению. Одна из популярных статей расходов - строительство недвижимости. Место здесь всем хватает.
Дмитрий Старцев, главный врач ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница»: "У нас на сегодняшний день укомплектованность составляет 82% и 17% фельдшеров также пенсионного возраста. Поэтому мы нуждаемся и во врачах, и в фельдшерах".
В Пермском крае проект «Земский фельдшер» реализуется по инициативе главы региона Максима Решетникова. В рамках этой программы в сельские территории направят 50 фельдшеров. Это поможет закрыть до 40 процентов вакантных ставок. На реализацию этого проекта в краевом бюджете заложено 25 миллионов рублей.
Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "Мы очень надеемся на эту программу, потому что параллельно мы строим новые ФАПы и сельские врачебные амбулатории, и эта программа позволит сделать так, чтобы эти ФАПы не пустовали".
Другая программа - «Земский доктор», которая успешно работает в Пермском крае с 2012 года, позволила трудоустроить на селе больше 600 врачей. В случае с фельдшерами программа только начинает работать, и в сельских медучреждениях к ней уже большой интерес.
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