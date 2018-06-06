Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← 300 лет на страже порядка

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых →

В Прикамье стартовала программа «Земский фельдшер»

смотреть видео

фельдшер

50 фельдшеров скорой помощи будут направлены в сельские районы Пермского края в этом году. Первые из них уже вышли на работу. В основном это молодые люди, которым краевой бюджет помогает обустраивать быт взамен на то, чтобы они делали медицинскую помощь доступной. 

Несколько секунд на сборы - и бригада Чернушинской скорой помощи отправляется на выезд. Звонили взволнованные родители - их сыну стало плохо.

В огромном оранжевом чемодане Гульнары Емельяновой лекарства практически на все случаи жизни. Ведь именно фельдшеры первыми приезжают даже в самые труднодоступные населенные пункты, чтобы оказать необходимую помощь.

Гульнара Емельянова, фельдшер скорой помощи: "Узнала о программе «Земский фельдшер», обратилась в Чернушискую районную больницу, где мне предложена ставка фельдшера скорой помощи в связи с острой нехваткой специалистов".

 В Чернушинской районной больнице сегодня это еще и самый молодой медицинский работник. По условиям контракта, на скорой помощи она должна отработать 5 лет. Новый проект «Земский фельдшер» как раз направлен на привлечение молодых кадров в медицину на село. 

Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 500 тысяч рублей. Земский фельдшер может их тратить по своему усмотрению. Одна из популярных статей расходов - строительство недвижимости. Место здесь всем хватает.

Дмитрий Старцев, главный врач ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница»: "У нас на сегодняшний день укомплектованность составляет 82% и 17% фельдшеров также пенсионного возраста. Поэтому мы нуждаемся и во врачах, и в фельдшерах".

В Пермском крае проект «Земский фельдшер» реализуется по инициативе главы региона Максима Решетникова. В рамках этой программы в сельские территории направят 50 фельдшеров. Это поможет закрыть до 40 процентов вакантных ставок. На реализацию этого проекта в краевом бюджете заложено 25 миллионов рублей.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "Мы очень надеемся на эту программу, потому что параллельно мы строим новые ФАПы и сельские врачебные амбулатории, и эта программа позволит сделать так, чтобы эти ФАПы не пустовали".

Другая программа - «Земский доктор», которая успешно работает в Пермском крае с 2012 года, позволила трудоустроить на селе больше 600 врачей. В случае с фельдшерами программа только начинает работать, и в сельских медучреждениях к ней уже большой интерес.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 06.06.2018 в 09:58 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

300 лет на страже порядка

Труба раздора: конфликт не решен, но приостановлен

Видеть невидимое: В Перми пройдет выставка тактильных картин

Пермь собрала богатырей со всей России

Театр-Театр покажет «народную комедию»

Маэстро Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновения

Ребята из детских садов поборолись за звание лучших футболистов

В Перми отметили 300-летие российской полиции

Специальный репортаж: «Химфест 2018»

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 300 лет на страже порядка

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых →

Обратите внимание

в Перми

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых

Центральный банк России разослал очередную памятку по финансовой грамотности.
06.06.2018 в 11:09

Метки: в Перми, В России, Экономика, Деньги

Зоопарк проводит День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья

Вход в зоопарк по предъявлению справки об инвалидности или удостоверения.
06.06.2018 в 10:46

Метки: в Перми, Общество

Пермь готовится к 295-летию

В Перми продолжается подготовка к праздничным мероприятиям в честь 295-летия города Перми и Дня России.
06.06.2018 в 10:30

Метки: в Перми, Общество

В Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

Обращения принимаются по телефону 2-059-059.
06.06.2018 в 10:13

Метки: в Перми, Общество, Власть

В Прикамье стартовала программа «Земский фельдшер»

50 фельдшеров скорой помощи будут направлены в сельские районы Пермского края в этом году.
06.06.2018 в 09:58

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

В России

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых

Центральный банк России разослал очередную памятку по финансовой грамотности.
06.06.2018 в 11:09

Метки: в Перми, В России, Экономика, Деньги

В Перми отметили 300-летие российской полиции

В 1718 году император Петр I назначил в Санкт-Петербурге генерал-полицмейстера.
05.06.2018 в 15:17

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми заработают бесплатные фан-зоны

На Юности откроется аккредитованная ФИФА площадка с огромным экраном и трибунами на 800 человек.
05.06.2018 в 14:09

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Пермские МиГи подняли по тревоге

Сверхзвуковые истребители-перехватчики подняли с авиабазы по тревоге во время учений по перехвату нарушителей границы.
05.06.2018 в 12:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
05.06.2018 в 11:57

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовыхГде предпринимателю получить кредит под 6% годовых

Зоопарк проводит День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровьяЗоопарк проводит День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья

Пермь готовится к 295-летиюПермь готовится к 295-летию

В Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХВ Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

В Прикамье стартовала программа «Земский фельдшер»В Прикамье стартовала программа «Земский фельдшер»

300 лет на страже порядка300 лет на страже порядка

Труба раздора: конфликт не решен, но приостановленТруба раздора: конфликт не решен, но приостановлен

Вести Кудымкар 05.06.2018Вести Кудымкар 05.06.2018

Видеть невидимое: В Перми пройдет выставка тактильных картинВидеть невидимое: В Перми пройдет выставка тактильных картин

Пермь собрала богатырей со всей РоссииПермь собрала богатырей со всей России

В Перми начали работу «Отряды мэра»В Перми начали работу «Отряды мэра»

Театр-Театр покажет «народную комедию»Театр-Театр покажет «народную комедию»

Маэстро Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновенияМаэстро Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновения

Сезонное обострение: Цены на овощи бьют рекордыСезонное обострение: Цены на овощи бьют рекорды

Ребята из детских садов поборолись за звание лучших футболистовРебята из детских садов поборолись за звание лучших футболистов

В Перми отметили 300-летие российской полицииВ Перми отметили 300-летие российской полиции

Специальный репортаж: «Химфест 2018»Специальный репортаж: «Химфест 2018»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми заработают бесплатные фан-зоныВ Перми заработают бесплатные фан-зоны

Горе-родители задолжали по алиментам 4,5 миллиарда рублейГоре-родители задолжали по алиментам 4,5 миллиарда рублей

Изношенность коммунальных сетей в крае доходит до 90%Изношенность коммунальных сетей в крае доходит до 90%

Пермские МиГи подняли по тревогеПермские МиГи подняли по тревоге

Прикамские школы научат противостоять буллингуПрикамские школы научат противостоять буллингу

Пермь. Вести Спорт 04.06.2018Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную