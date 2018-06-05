Пермь собрала богатырей со всей России

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В Перми назвали самого Сильного человека России и установили новый рекорд. На стадионе «Динамо» прошли сразу два турнира среди самых выносливых атлетов: отбор на Чемпионат России по функциональному многоборью ( кроссфит) и Чемпионат России по силовому экстриму в элитной весовой категории до 105 килограммов.

На стадионе «Динамо» первый в истории баттл между кроссфитерами и легкоатлетами, по версии организаторов - заврешился в пользу первых. Основные состязания- отбор на Чемпионат России.

Семь силачей, прошедших предварительный 2-х годичный отбор - носили мешки на мельницу, поднимали Ось Апполона, прогуливались с «чемоданами фермера». За каждым из поэтичных названий скрываются сверх веса на пределе человеческих возможностей.

Александр Ейбог, участник чемпионата России по силовому экстриму (г. Мурманск): "Реально чемпионат России, уровень очень высокий, все веса тяжёлые. Всё по- настоящему. Даже много атлетов не поехало, просто в силу того, что кто- то говорит, серьёзные веса- не успеваем подготовиться. На одной ноге не проскочишь.

 Даже в качестве ведущего гостей развлекал обладатель рекорда страны в становой тяге, известнейший силач Михаил Кокляев.

По итогам пяти упражнений титул самого сильного человека страны завоевал бронзовый призер международного турнира Arnold Classic 32-летний Евгений Гавриленко из Саратова. Второе место у пермяка Бориса Харламова.

За силовыми подвигами стронгменов пермяки наблюдают уже 2-й десяток лет. Мы помним вояжи Сергея Харламова на Арнольд Классик и то, как Алексей Медведев тягал гружённые фуры на Дне города. А вот функциональное многоборье, он- же КРОССФИТ, официальным видом спорта стал только в прошлом, 2017 году.

Турниры на «Динамо» - это так называемая презентация того, что пермяки увидят 8 сентября в рамках пермского международного марафона.

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 05.06.2018 в 17:45 в рубрике - Вести Пермь

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