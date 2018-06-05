Театр-Театр покажет «народную комедию»

Сегодня на сцене ДК Солдатова Театр-Театр представляет премьеру - народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма. В спектакле «Пизанская башня» всего два персонажа - муж и жена. После двадцати лет совместной жизни они не испытывают никаких чувств друг к другу, а живут вместе по привычке. Во время ссоры начинают всплывать старые ситуации и обиды. Однажды главная героиня решает изменить свою судьбу и уйти.

«Пизанскую башню» артисты сыграют на сцене Дк Солдатова, поскольку большую сцену ТТ закрыл на реконструкцию. По словам Бориса Мильграма, этот спектакль не войдет в основной репертуар Театра-Театра, ему хотелось создать спектакль, который всегда будет существовать в другом пространстве. Автором всех визуальных решений «Пизанской башни» стал художник театра и кино Юрий Устинов. Он сочинил невесомое минималистичное пространство, в котором элементы советского быта 60-х, словно парящие в воздухе, сочетаются с фантазийными живописными картинами.

Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра -Театра: "Когда я начал работать, я увлекся этой пьесой, она, действительно, очень хорошая и может жить. Институт семьи проходит сферу испытаний и за этим интересно наблюдать, вот об этом спектакль".