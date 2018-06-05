Маэстро Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновения

В Пермской краевой филармонии начинается один из главных летних фестивалей классической музыки в Перми «Владимир Спиваков приглашает». В Перми фестиваль проходит уже в 9-й раз. Целых пять дней - с 5 по 9 июня - жители и гости столицы Прикамья смогут слушать мировые шедевры классической музыки. Неизменным участником фестиваля всех лет является национальный филармонический оркестр России и его художественный руководитель и главный дирижёр -народный артист России СССР Владимир Спиваков.

На открытии фестиваля выступит Агнеш Лангер, скрипка (Венгрия). Агнеш Лангер на большой сцене выступает с 11 лет. В настоящее время является солисткой камерного оркестра «Виртуозы Майнца». В программе прозвучат произведения Брамса и Чайковского.

Благодаря проекту «Виртуальный концертный зал» 12 территорий Прикамья смогут в режиме онлайн посмотреть все программы музыкального форума. Кроме того, филармония предлагает прямые трансляции из Большого зала в Органный. Будут показаны открытие фестиваля и концерт «Сокровища и раритеты бельканто» 8 июня.

Одной из главных целей фестиваля «спиваковцы» считают участие в концертах наряду с прославленными исполнителями, юных талантов. Именно поэтому в этом году на пермскую сцену в качестве солистов выйдут 10-и летняя Александра Довгань, 17-и летний Тимофей Владимиров и 15-и летний Иван Бессонов.