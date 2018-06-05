Ребята из детских садов поборолись за звание лучших футболистов

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Перми прошел свой чемпионат среди футбольных команд детсадовского возраста. Дети играли в мини-футбол, площадкой для которого стал небольшой спортзал в одном из дошкольных учреждений. Как говорят тренеры, именно в этом возрасте рождаются будущие Месси и Рональдо.

Такой матч состоится точно при любой погоде. Потому что проходит он в помещении. Детские сады Кировского района выясняют, чья команда лучше играет в мини-футбол. В мини-футболе поле поменьше, небольшого размера ворота и участники - воспитанники подготовительных групп детсадов. Но страсти разгораются самые настоящие. Мы пообщались с ребятами и узнали, что многие из них занимаются футболом по несколько лет, поэтому настрой у них боевой.

Какая игра без болельщиков, и здесь с ними все в порядке. Воспитатели и родственники болеют. Как проходит игра - 4 человека на поле, один на воротах, трое в команде, двое запасных. Болельщики поддерживают и радуются удачам своих близких и своих воспитанников.

Вероника Попова, воспитатель: "Ощущения колоссальные. Я по образованию учитель физкультуры, но работаю воспитателем. Хочется самой прорваться, поддержать детей".

Кировский район достаточно спортивный. Как нам рассказали в садике, эту практику они будут продолжать. Детский сад №281, где все проходит, уже занимал призовые места на городских чемпионатах. Будем ждать новых турниров и новых результатов.