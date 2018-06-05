Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми отметили 300-летие российской полиции

Ребята из детских садов поборолись за звание лучших футболистов

смотреть видео

футбол

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Перми прошел свой чемпионат среди футбольных команд детсадовского возраста. Дети играли в мини-футбол, площадкой для которого стал небольшой спортзал в одном из дошкольных учреждений. Как говорят тренеры, именно в этом возрасте рождаются будущие Месси и Рональдо.

Такой матч состоится точно при любой погоде. Потому что проходит он в помещении. Детские сады Кировского района выясняют, чья команда лучше играет в мини-футбол. В мини-футболе поле поменьше, небольшого размера ворота и участники - воспитанники подготовительных групп детсадов. Но страсти разгораются самые настоящие. Мы пообщались с ребятами и узнали, что многие из них занимаются футболом по несколько лет, поэтому настрой у них боевой.

Какая игра без болельщиков, и здесь с ними все в порядке. Воспитатели и родственники болеют. Как проходит игра - 4 человека на поле, один на воротах, трое в команде, двое запасных. Болельщики поддерживают и радуются удачам своих близких и своих воспитанников.

Вероника Попова, воспитатель: "Ощущения колоссальные. Я по образованию учитель физкультуры, но работаю воспитателем. Хочется самой прорваться, поддержать детей".

Кировский район достаточно спортивный. Как нам рассказали в садике, эту практику они будут продолжать. Детский сад №281, где все проходит, уже занимал призовые места на городских чемпионатах. Будем ждать новых турниров и новых результатов.

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт, Образование

Опубликовано: 05.06.2018 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми отметили 300-летие российской полиции

Специальный репортаж: «Химфест 2018»

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми заработают бесплатные фан-зоны

Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

Пермь. Новости культуры

В Перми торжественно проводили в отставку Олега Попова

Успеют ли открыть новые школы к 1 сентября?

В Усольском районе работала «Выездная поликлиника»

МЧС предупреждает: дожди, грозы, град


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми отметили 300-летие российской полиции

Обратите внимание

в Перми

Сезонное обострение: Цены на овощи бьют рекорды

Аналитики изучили, как изменились цены на продукты и другие товары на рынке столицы края за первый квартал этого года.
05.06.2018 в 16:04

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Деньги

Ребята из детских садов поборолись за звание лучших футболистов

Именно в этом возрасте рождаются будущие Месси и Рональдо.
05.06.2018 в 15:40

Метки: в Перми, Общество, Спорт, Образование

В Перми отметили 300-летие российской полиции

В 1718 году император Петр I назначил в Санкт-Петербурге генерал-полицмейстера.
05.06.2018 в 15:17

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых нужно упомянуть особо, - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
05.06.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

В Перми заработают бесплатные фан-зоны

На Юности откроется аккредитованная ФИФА площадка с огромным экраном и трибунами на 800 человек.
05.06.2018 в 14:09

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

В России

В Перми отметили 300-летие российской полиции

В 1718 году император Петр I назначил в Санкт-Петербурге генерал-полицмейстера.
05.06.2018 в 15:17

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми заработают бесплатные фан-зоны

На Юности откроется аккредитованная ФИФА площадка с огромным экраном и трибунами на 800 человек.
05.06.2018 в 14:09

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Пермские МиГи подняли по тревоге

Сверхзвуковые истребители-перехватчики подняли с авиабазы по тревоге во время учений по перехвату нарушителей границы.
05.06.2018 в 12:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
05.06.2018 в 11:57

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Край присоединится к Дню бесплатной юридической помощи

Адвокатская палата направила письма во все профильные организации с просьбой дать бесплатные консультации.
31.05.2018 в 16:54

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Сезонное обострение: Цены на овощи бьют рекордыСезонное обострение: Цены на овощи бьют рекорды

Ребята из детских садов поборолись за звание лучших футболистовРебята из детских садов поборолись за звание лучших футболистов

В Перми отметили 300-летие российской полицииВ Перми отметили 300-летие российской полиции

Специальный репортаж: «Химфест 2018»Специальный репортаж: «Химфест 2018»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми заработают бесплатные фан-зоныВ Перми заработают бесплатные фан-зоны

Горе-родители задолжали по алиментам 4,5 миллиарда рублейГоре-родители задолжали по алиментам 4,5 миллиарда рублей

Изношенность коммунальных сетей в крае доходит до 90%Изношенность коммунальных сетей в крае доходит до 90%

Пермские МиГи подняли по тревогеПермские МиГи подняли по тревоге

Прикамские школы научат противостоять буллингуПрикамские школы научат противостоять буллингу

Пермь. Вести Спорт 04.06.2018Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В Перми торжественно проводили в отставку Олега ПоповаВ Перми торжественно проводили в отставку Олега Попова

Успеют ли открыть новые школы к 1 сентября?Успеют ли открыть новые школы к 1 сентября?

С российско-китайской лесопилки депортировали нелегаловС российско-китайской лесопилки депортировали нелегалов

В Усольском районе работала «Выездная поликлиника»В Усольском районе работала «Выездная поликлиника»

МЧС предупреждает: дожди, грозы, градМЧС предупреждает: дожди, грозы, град

Пермь решает проблему «бутылочного горлышка»Пермь решает проблему «бутылочного горлышка»

Новый министр спорта приступил к исполнению обязанностейНовый министр спорта приступил к исполнению обязанностей

Вести Кудымкар 04.06.2018Вести Кудымкар 04.06.2018

Пермские дети встали в самый дружный хороводПермские дети встали в самый дружный хоровод

Позвони в ГИБДД - спаси чью-то жизньПозвони в ГИБДД - спаси чью-то жизнь

В Перми задержана семейка наркодилеровВ Перми задержана семейка наркодилеров

Cотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»Cотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»

«Файтер-Прошар» взял «серебро» Кубка Мира по пейнтболу«Файтер-Прошар» взял «серебро» Кубка Мира по пейнтболу

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную