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В Перми отметили 300-летие российской полиции

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полиция

Сегодня отмечается 300-летие российской полиции. История российской полиции ведет начало с  5 июня 1718 года, когда император Петр I подписал указ об учреждении должности Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера - начальника главной полицмейстерской канцелярии.

В Перми возле ДК Солдатова прошел торжественный развод личного состава пермского гарнизона, а возле ДК Молодежи присягу приняли новоиспеченные сотрудники, успешно прошедшие стажировку.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и успехи в работе отметили лучших сотрудников МВД. Среди них старший лейтенант Сергей Алексий. Месяц назад вместе с напарниками он спас на пожаре в Нытве целую семью. Во время патрулирования он заметил горящий дом. До приезда пожарных молодой челочек вместе с коллегами помог выбраться из горящего дома женщине с двумя детьми, выключил электричество и вынес на улицу газовый баллон. За отвагу Сергей Алексий получил благодарственное письмо от губернатора.

Как в Перми прошли торжественные мероприятия, посвященные 300-летию российской полиции, выясняла Марина Печенова.

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 05.06.2018 в 15:17 в рубрике - Вести Пермь

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