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Специальный репортаж: «Химфест 2018»

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Химфест

С красочного театрализованного пролога на центральной площади Березников стартовал фестиваль «Химфест 2018», посвящённый дню химика. Фестиваль проводится уже в шестой раз и, по сути, является одним из главных событий года для березниковцев и гостей города. Это значит, что праздник для взрослых и детей начинается с утра и длится до самого вечера, приготовив для всех массу сюрпризов и развлечений.

География фестиваля растёт с каждым годом, участники приехали из Перми, Кирова, Ижевска, Казани, Москвы.

Вот одно из традиционных мероприятий, которое происходит практически сразу после открытия - в город прибыла колонна байкеров, это уже традиционное появление мотоциклистов на празднике, причём среди них есть и девушки, которые предпочитают для передвижения именно мотоцикл.

Все желающие могли пофотографироваться с байкерами и мотоциклами, и интерес, говорят участники фестиваля, постоянный. Во главе колонны Виталий, нам уже доводилось с ним встречаться, и на этот раз всё по плану, рассказал представитель березниковского байкерского движения - общение с горожанами и дальше в путь, по северным городам края, открыв мотосезон.

Виталий Харзов:

- То есть двойной праздник, у нас открытие и День химика. Мы сейчас в дальнейшем едем в Чердынь. Это не то, что хобби, этим живёшь, уже как говорится, мототоксикоз зимой начинается!

И это, конечно, только часть масштабного действа, организаторами которого традиционно выступили промышленные гиганты – «Азот», филиал компании «Уралхим» и ПАО «Уралкалий». Однажды появившаяся идея претворилась в жизнь и только набирает обороты.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Нам, как предприятию, которое смотрит в будущее, важно, чтобы нынешнее поколение смотрело на поколение нынешних химиков, и брало пример - это пропаганда, своего рода профессии, люди видят, как химики работают, как химики отдыхают, они охотно пойдут, отучатся и придут к нам на завод!".

Директор «Азота» Андрей Семенюк, его коллеги из «Уралкалия» и глава города поздравили всех, кто собрался на площади, с Днём химика. В этот день гостей в центре Березников было немало - погода не подвела, а это немаловажный фактор, когда праздник проходит под открытым небом.

Если говорить о новинках - среди множества площадок на «Химфесте» появился фестивальный дом, оригинальное сооружение с насыщенной программой внутри. Среди прочего - чемпионат по настольным играм, музыкальный квартирник, разнообразные мастер-классы, например, по актёрскому мастерству. Все желающие могли принять в этом участие - общение с профессионалами, постановка сценок из народных произведений, когда кто-то играл, а кто-то должен был угадать, что за герои появляются на импровизированной сцене. Плюс беспроигрышная лотерея в честь праздника.

А это - познавательные опыты, при этом, как сообщил ведущий, всё, что зрители могут здесь увидеть и даже поучаствовать, они смогут повторить дома. Предметы, которые в жизни постоянно под рукой, стали подспорьем для взрослых и детей - химические реакции, шашлыки из воздушных шаров - всё это очень интересно.

Под крышей, под открытым небом - интересно везде. По соседству с фестивальным домом расположилась экодеревня - это и продукты фермерских хозяйств и различные рукодельные предметы, и мастер-классы для тех, кто хочет сделать что-то своими руками. Как, например, здесь, где из разнообразных подручных материалов все желающие могли смастерить сувениры на память о празднике.Экология - одно из приоритетных направлений в работе предприятий-организаторов главного события этой весны. И это нашло отклик на разных площадках праздника. С интересным предложением к березниковцам вышел Николай Вотинцев, саженцы он раздавал тем, кто складывает пластиковый мусор в специальные контейнеры, и подкрепляет свои слова фотографией.

Николай Вотинцев:

- У нас разные саженцы: пихты, сосны, кедры, вишни, груши, весь стандартный набор для сада, огорода и родового поместья.

Если пересчитать людей на площади - это тысячи человек, при этом если поставить себе задачей посвятить каждой площадке какое-то время, то потратить на это можно несколько часов. Что все и делали - при желании всегда можно было подкрепиться, об этом при организации праздника позаботились - чтобы всяких вкусностей было в достатке. А всё остальное - смотри и выбирай, чем заняться.

Одна из основных точек притяжения - это, конечно, центральная сцена, которая не пустовала с момента открытия фестиваля. При этом всё происходящее, плюс поздравления химиков с их праздником, можно было наблюдать и на огромном экране, который расположился неподалёку от сцены. Даниил один из тех, кто умеет работать и отдыхать. Он трудится на «Азоте» уже шестой год, и считает, что с выбором предприятия не ошибся. Работа непростая, но интересная, а такие мероприятия - отличный подарок на профессиональный праздник.

Даниил Сурков, механик цеха ННС филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Можно встретиться в неформальной обстановке, отдохнуть, пообщаться на свободные темы, приятно провести время, особенно, когда идёт такая крупная поддержка от предприятия".

Что касается гостей из других городов, то вот они - участники музыкальной программы фестиваля. Это - группа ReeS из Ижевска, с программой «Вечные хиты».

И всегда интересно во время концерта попасть за сцену, чтобы посмотреть, что же здесь происходит. Вот в данный момент девушки из березниковской школы театра балета готовятся к выходу на сцену. Группа заканчивает играть, и с музыкантами мы собираемся поговорить.

Поговорить музыканты не отказались, правда, сначала им вручили букет, что очень порадовало вокалиста Романа, который рассказал, где приходится бывать со своей программой и что значит название группы.

- Рома и Сережа – РиС – все просто.

Это здорово, что так много музыки, творчества, говорит Константин, он тоже один из сотрудников «Азота», и побывал практически на каждом фестивале с момента его появления в истории Березников. Есть о чём вспомнить, учитывая, что программа каждый год в чём-то остаётся неизменной, а в чём-то меняется. И самое главное, что праздник семейный, дети в восторге.

Константин Бадрутдинов, слесарь-ремонтник РМЦ РПУ филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Это вообще круто, у меня ребёнок уже почти везде побывал, так как он до этого пришёл с бабушкой, ему вообще понравилось, он ходил два раза на батуты, три раза рыбачил, непередаваемые ощущения для ребёнка!

А апогеем праздника стал выход на сцену хедлайнера фестиваля - рок-группы "Звери", которые зажгли по-настоящему, вспомнив старые хиты, и перед этим попросив зрителей не забыть послушать их новые альбомы.

Кстати, незадолго до визита в Березники, участники группы Рома Зверь и Герман Осипов получили приз каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето». Что касается выступления, оно прошло на ура, так что впечатлений зрителям хватит на целый год, до следующей встречи. Ведь не каждый день можно спеть вместе со своими кумирами знакомые строки.

 

 

 

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 05.06.2018 в 14:57 в рубрике - Вести Пермь

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