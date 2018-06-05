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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

Цифра недели

20 рублей за час. Это новая стоимость парковочного места в центре Перми. Кого-то могут смутить сохранившиеся объявления с обозначенным 15-рублевым тарифом. В мэрии обещают все поправить в ближайшее время. Про другие изменения пока не говорят. Зона платной парковки и часы оплаты (с 9 утра до 7 вечера) пока остаются прежними.

Документ недели

С лицензией, но без ясных перспектив. Футбольный клуб «Амкар» может играть в Премьер-лиге в сезоне 2018/2019. Это официально подтвердили функционеры Российского Футбольного Союза. Ранее говорили, что из-за проблем с лицензией команда может отказаться от выступлений в высшем дивизионе. Теперь внешне все, вроде бы, ровно: стыковые матчи выиграны, бумаги в порядке. Но из стана красно-чёрных постоянно поступают тревожные полуновости-полусухи. То денег на сезон нет, то клуб упорно «сливают» за ненадобностью, то в Нижний Новгород перевозят. Впрочем, официально никто ничего не говорит. Пока не говорит.

Предупреждение недели

Вода - только из бутылки. Овощи и фрукты - мыть обязательно. Местные кустарные яства - ни в коем случае. Это советы Роспотребнадзора тем, кто едет путешествовать в тропики. Причина - риск подцепить неведомую у нас заразу. Так, в прошлом году в Пермь привезли таиландский «сувенир» - лихорадку Денге - и из Нигерии - малярию. Бытовая гигиена - первое, о чем надо помнить. Половым путём экзотические местные «букеты» тоже передаются.

Название недели

"Большое Савино". Так теперь написано на фасаде нового терминала пермского аэропорта. 30 мая он отметил полгода эксплуатации. До недавнего времени здесь взлетали и садились только внутренние российские рейсы. Теперь терминал соответствует заявленному международному статусу. За рубеж и обратно сейчас тоже отсюда и сюда. Название «Большое Савино» сохранилось благодаря пермякам. Они в ходе голосования выбрали его из более чем десятка возможных вариантов.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.06.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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