В Перми заработают бесплатные фан-зоны
В Перми к Чемпионату мира по футболу FIFA начнут работу фан-зоны. 14 июня на "Юности" откроется аккредитованная ФИФА площадка с огромным экраном и трибунами на 800 человек. Вход -бесплатный, но придётся пройти досмотр на предмет запрещенных вещей, в том числе алкоголя. Перед матчами сборной России и финалом болельщиков ждет развлекательная программа с участием творческих коллективов. Аналогичная площадка будет открыта в центральном фойе УДС «Молот». Она будет оборудована тремя экранами, трибунами на 250 мест с возможностью резервирования.
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