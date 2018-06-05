Пермь. Вести Спорт 04.06.2018

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- В Перми к Чемпионату мира по футболу FIFA начнут работу фан-зоны. 14 июня на Юности откроется аккредитованная ФИФА площадка с огромным экраном и трибунами на 800 человек.

- 4 июня к исполнению обязанностей министра физической культуры и спорта региона приступает Владимир Епанов. Приказ о его назначении подписан губернатором после консультаций с президиумом совета по спорту.

- В Перми назвали самого Сильного человека России и установили новый рекорд. На стадионе «Динамо» прошли сразу два турнира среди самых выносливых атлетов.