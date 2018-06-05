Пермь. Новости культуры
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- В преддверии дня легкой промышленности в женской исправительной колонии номер 32 прошел показ мод. Праздник в учреждении считается профессиональным и традиционно отмечается каждый год, все потому что здесь находится швейная фабрика. Осужденные шьют рабочую одежду для силовых ведомств, пожарных, полиции, а раз в году и для себя.
- Более восьми тысяч детей и взрослых в разных городах России, а также в Алжире.Болгарии,Катаре и Чехии встали в самый дружный хоровод. В Перми к международной акции присоединилось более двухсот человек.
- Гости программы "Новости культуры" художественный руководитель театра "Балет Евгения Панфилова" Арнольд Райник и солистка театра Елизавета Чернова. Речь пойдет о предстоящем премьерном спектакле.
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