В Перми торжественно проводили в отставку Олега Попова. Он возглавлял региональное Управление МЧС без малого 15 лет, теперь уходит по собственному желанию. Личность генерала уникальна хотя бы потому, что среди жителей Прикамья вряд ли найдется кто-то, кто сможет сказать про него что-то негативное. Может быть, потому что Попов всегда предпочитал кабинетной работе непосредственное участие на месте ЧП, причем в круглосуточном режиме. Какие слова звучали, пока генерал прощался со знаменем?

Прощание со знаменем всего несколько секунд, по факту - 15 лет руководства главной экстренной службой региона. 2005 год - обрушение бассейна «Дельфин» в Чусовом, 2008-й - крушение «Боинга», «Хромая лошадь» - в 2009-м. Страшный пожар на улице Трамвайной, взрывы газа, паводок - кабинетным решениям Олег Попов всегда предпочитал работу на месте ЧП.

Александр Иванов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Всегда реагирует на любые происшествия лично в любое время суток".

При генерал-майоре Попове в Перми появился Центр управления в кризисных ситуациях. В режиме онлайн сюда стекается информация обо всех происшествиях. В любое время суток здесь знают, какой уровень воды в реках, будет ли ураган и сколько пожаров произошло на территории региона.



Внимание к мелочам и умение всё предусмотреть не раз становились поводом для шуток коллег. Но в итоге оказывалось, что хорошо смеялся Олег Попов.

Олег Федоткин, руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф: "Олег Владимирович надел генеральские красные резиновые сапоги с железной подошвой. Мы смеялись над ним до первого дождя и первого прокола. Теперь у меня такие же сапоги".

При собственной строжайшей дисциплине другим Попов позволял нарушать правила - принимал людей без записи, иногда буквально на улице.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Женщина обратилась за помощью в поисках пропавшей дочери. 2 звонка, Олег Владимирович организовал поиски в этот же день".

Теперь ведомство возглавил полковник внутренней службы Андрей Бабинцев. Генерал-майор Олег Попов на торжественной церемонии был по-привычному сдержан, но в адрес коллектива прозвучали самые тёплые слова.

Олег Попов, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю с 2003 по 2018 гг.: "Это те люди, которые способны любую задачу выполнить, которые понимают, что необходимо делать, знают, что надо делать, и делают дело с полной ответственностью".

Прощание со знаменем – давняя офицерская традиция. Поцеловав полотнище, Олег Попов подчеркнул, что не прощается с коллегами и городом и продолжит здесь свою работу.