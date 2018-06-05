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Успеют ли открыть новые школы к 1 сентября?
1 сентября 2018 года в Перми должны открыться две новые школы – в Свердловском и Дзержинском районах. Каждая рассчитана на тысячу мест. Срок сдачи перед подрядчиком поставлен жесткий, но вопрос успеют ли – пока еще актуален. Глава Перми Дмитрий Самойлов побывал на обеих стройках. Услышал ли он внятный ответ?
Вместе с родителями за изменениями внимательно следят городские власти. К 1 сентября в Перми должны сдать сразу две школы – 42-ю и 59-ю на тысячу мест каждая. Одна в Свердловском районе, другая - в Дзержинском.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Степень готовности примерно одинаковая, подрядчикам есть чем заниматься. Поставлена задача увеличить количество работающих на каждом из объектов. Для того чтобы 1 сентября эти здания были открыты".
Помимо масштабной стройки, которая проходит во дворе школы № 42, фасад общеобразовательного учебного заведения решили тоже отремонтировать, чтобы все было в едином архитектурном стиле.
Масштабный инспекционный выезд главы Перми в этот раз проходил по самым важным стройкам города Перми. На другом берегу Камы в Кировском районе завершается строительство бассейна на улице Сысольской и детского сада №409. Последний объект строился с отставанием, поэтому даже пришлось поменять подрядчика.
В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году засчет средств федерального бюджета будет отремонтировано 23 объекта.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Очень большой объем работ, сейчас подрядные организации занимаются устройством тротуаров. Если погода позволит, то через 10 дней выйдем на фрезерование и устройство нижнего слоя асфальта".
На всех дорожных участках будет отремонтирована проезжая часть, обустроены тротуары, установлены барьерные ограждения, нанесена разметка. Всего в этом году в рамках федеральной и других програм будет отремонтировано около 1 млн кв.м дорог.
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