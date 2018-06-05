В Усольском районе работала «Выездная поликлиника»

В Усольском районе начала работу «Выездная поликлиника». В селе Романово местный ФАП на один день превратился в современную поликлинику, где есть не только высокотехнологичное оборудование, но и все необходимые узкие специалисты. Романовский фельдшер постаралась к этому дню пригласить к себе всех нуждающихся в обследовании и консультации пациентов.

- Очень хороший переносной аппарат, его можно использовать как в ФАПах, так и в случае осмотра тяжелобольного пациента.

На УЗИ щитовидной железы Валентину Абрамовну направил эндокринолог. После этого осмотра пациентку еще ждут на прием невролог и кардиохирург. И все это не выходя из Романовского сельского ФАПа.

В село Романово впервые в этом году прибыл медицинский десант в составе усиленной группы специалистов. Среди врачей: кардиохирург, невролог, дерматолог, гинеколог и эндокринолог. Доктора привезли с собой аппарат УЗИ и оборудование, на котором можно было сделать фиброгастроскопию.

Обычно в этом процедурном кабинете ставят прививки - от кори или краснухи. Но сегодня здесь свой прием ведет врач-невролог. Узких специалистов в селе ждали давно. Проект «Выездная поликлиника» уже доказал свою эффективность.

За 2017 года в общей сложности врачи провели не меньше 27 тысяч консультаций. К 2019 их число обещают увеличить в 2 раза. Повысить доступность здравоохранения для пациентов из глубинки - такую задачу поставил губернатор Максим Решетников. За один день в Усольском районе врачи приняли около 170 человек.

Лидия Нурисламова, заведующая-фельдшер Романовским ФАПом: "Романовский ФАП обслуживает население в радиусе 50 км, 12 населенных пунктов, самый отдаленный - Азим, Сибирь. Невролог уже уехал осматривать больную на дому, она неходячая".

Краевая больница им. Вагнера появилась после объединения медучреждений Березников и Усолья. Благодаря этому теперь жители сел и деревень Усольского района могут получать помощь узких специалистов по месту проживания.

Михаил Суханов, главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Е.А. Вагнера» г. Березники: "Пациентам не надо ездить в краевые центры, даже в Березники, мы здесь способны уже начать лечение, и тем самым ускорить выздоровление пациента".

«Выездная поликлиника» Березниковской краевой больницы в течение года посетит еще несколько территорий. Через месяц пациентов будут ждать на прием в поселке Орел. В местный ФАП доставят и пациентов из близлежащих деревень.