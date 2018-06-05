МЧС предупреждает: дожди, грозы, град
5 июня в Перми может быть ненастный день. МЧС распространило штормовое предупреждение. В отдельных районах Прикамья ожидаются сильные дожди, грозы, днем град. Прогноз опасных метеорологических явлений актуален на два ближайших дня – вторник и среду.
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