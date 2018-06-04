Пермские дети встали в самый дружный хоровод

Более восьми тысяч детей и взрослых в разных городах России, а также в Алжире, Болгарии, Катаре и Чехии встали в самый дружный хоровод. В Перми к международной акции присоединилось более двухсот человек - это школьники, воспитанники детских домов и интернатов, родители и учителя. Взявшись за руки, ребята закружились в хороводе, крикнув хором фразу «Все дети хотят дружить». А после запустили бумажных голубей как символ мира и добра.

Ольга Зубкова, руководитель АНО «Вектор Дружбы», председатель «Пермского центра развития добровольчества»: "Эта акция направлена на развитие толерантности, инклюзивного пространства, на дружбу детей разных национальностей и физических возможностей, подчеркивает единство всех детей, это форма нашего земного шара - круг, это символ дружбы и единства".