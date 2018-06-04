Новый министр спорта приступил к исполнению обязанностей
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал Приказ о назначении нового министра физической культуры и спорта региона. Им станет мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель ДЮЦ «Здоровье» Владимир Епанов.
4 июня Владимир Епанов приступил к исполнению обязанностей.
До 2003 года Владимир Епанов был профессиональным спортсменом, после стал тренером по легкой атлетике. С 2006 года по настоящее время являлся руководителем МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г. Перми.
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