Новый министр спорта приступил к исполнению обязанностей

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал Приказ о назначении нового министра физической культуры и спорта региона. Им станет мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель ДЮЦ «Здоровье» Владимир Епанов.

4 июня Владимир Епанов приступил к исполнению обязанностей.

До 2003 года Владимир Епанов был профессиональным спортсменом, после стал тренером по легкой атлетике. С 2006 года по настоящее время являлся руководителем МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г. Перми.