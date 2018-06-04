Позвони в ГИБДД - спаси чью-то жизнь
Сотрудники дорожной полиции начинают тесное взаимодействие с обычными гражданами. С целью снижения количества ДТП по вине пьяных водителей жителей Прикамья просят в случае, если вы стали свидетелем того, как за руль автомобиля садится нетрезвый человек, или едет пьяный за рулем, звонить по телефону 246-79-00, 02 или с сотового телефона 102. Анонимность гарантируется.
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