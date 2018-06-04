В Перми задержана семейка наркодилеров
Сотрудники госнаркоконтроля задержали в Перми парочку дилеров-закладчиков, которые работали в интернет-магазине по сбыту запрещенных веществ.
Мужчина 42 лет выполнял функцию закладчика, а его 33-летняя сожительница делала фотографии с точным описанием тайников и направляла их клиентам. Помимо этого женщина лично продавала наркотики из рук в руки своим знакомым. В ходе обыска в доме дилеров полиция обнаружила 29 свертков, в каждом по 0,5 грамма синтетического наркотика. Кроме того, сыщикам стало известно о 25 тайниках, которые мужчина успел оборудовать для потребителей на территории Перми. В настоящий момент оперативники изымают запрещенные вещества. По всем фактам сбыта возбуждены уголовные дела.
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