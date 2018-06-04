Cотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»

Cотрудники ГИБДД Перми провели рейд «Опасный водитель». Широкомасштабная чистка улиц от злостных нарушителей дала результаты.

Когда на одном участке дороги работают сразу 7 экипажей ДПС, ни один водитель не остается без внимания. Досматривают абсолютно все автомобили.

Место для операции выбирают неслучайно. Это самые оживленные магистрали города- переход Чкалова-Старцева, улица Куйбышева и Героев Хасана. Свердловский район традиционно считается самым аварийный в городе.

Операция «Опасный водитель» в первую очередь посвящена выявлению нетрезвых нарушителей. И здесь у сотрудников полиции есть свои профессиональные секреты.

Андрей Власов, заместитель начальника ГИБДД г. Перми: "Водитель ведет себя неадекватно, невнятная речь, начинает путаться в словах".

Тем, кто трезв и имеет весь набор документов, опасаться нечего. К таким операциям Янаводители относятся с пониманием.

Каждая десятая авария в Прикамье происходит по вине пьяных водителей, с начала года - 86 ДТП, 17 погибших, 188 пострадавших.

Сергей Любов, заместитель начальника отдела ДПС исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю:

"При таких ДТП тяжесть последствий очень большая, погибает гораздо больше других участников дорожного движения, пассажиров, потому что водитель не осознает ту степень тяжести, которая есть, и создает большую угрозу для других участников дорожного движения".

Итог последней операции полиции - 3 эвакуированные машины. 2 водителя задержаны за неуплату штрафов, один - ранее лишенный прав, один - вообще никогда не имел права управления. Особое внимание к тому, кого признали нетрезвым, судебная практика пока однозначно складывается не в пользу таких горе-водителей.