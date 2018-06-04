«Файтер-Прошар» взял «серебро» Кубка Мира по пейнтболу
Команда «Файтер-Прошар» стала серебряным призёром Кубка Мира по пейнтболу в Праге. От Перми в прославленный состав Файтера входят три игрока основы: Сергей Туголуков, Лев Шперкин и Иван Штыков. Трехдневные битвы пейнтболистов проходили при температуре в плюс 28 градусов. В отборах файтеровцы сыграли вничью с бельгийцами, обыграли португальцев и немцев. В четвертьфинале прошли американцев, норвежцев - в полуфинале. И чуть-чуть не дотянули в эпичном батле с французами за золото. Итог: в Пермь команда привезла серебряный трофей Кубка Мира. Это в дополнение к золотому стартового этапа. Схема турнира с огромным количеством участников устроена так, что соперники друг с другом встречаются только один раз. Интрига о финалисте сохраняется до самого последнего тура.
Лев Шперкин, игрок «Файтер Прошар», серебряный призёр Кубка мира по пейнтболу: "Так устроена турнирная таблица, что тебе попадают в отборах при твоём более высоком месте менее сильные команды, но в финале в плей-офф, в воскресном клубе, встречаются уже команды исключительно сильные, и там слабаков нет".
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