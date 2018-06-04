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Заключенные пермской колонии вынесли свой модный приговор

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В исправительной колонии №32 прошел традиционный показ мод.

Уверенная походка, пронзительный взгляд. Буквально через 10 минут Евгении предстоит презентовать свой образ жюри. Сегодня она в качестве и модельера и модели. Каждая деталь в этой коллекции наполнена стилем и практичностью.

Егения Голубева модельер,  осужденная ИК 32: "Изюминка в подаче, и то, что у меня сложный воротник, сложный покрой. Можно и в город выйти.

Тема милитари в этих стенах раскрывается особенно ярко. Над коллекцией девушки трудились 4 месяца, проявляя таланты дизайнеров, швей, манекенщиц. Но самое главное - на сцене каждая себя чувствует королевой. Даже на каблуках, которые в местах лишения свободы запрещены.

Фантазии модельеры дали разгуляться вдоволь. Среди «моделей одежды» есть совсем невероятные - платье с игрушечной военной техникой с подсветкой, плащ, раскладывающийся в палатку, или рюкзак, трансформирующийся в курточку.

стиль милитари

 От такой бури экспрессии жюри пришло в полный восторг. Выбор предстоял сложный. Надо было оценить коллекции и манекенщиц по множеству критериев.

Наталья Шостина, руководитель фестиваля директор«KAMWA»: «Ни в одном гражданском фестивале нет такой мощной харизмы. Выходит личность, яркая мощная индивидуальность и показывает свой образ на такой мощной энергетическом уровне".

Такие мероприятия в этих местах отличаются прежде всего энергетикой. Каждую модель зал поддерживает бурными аплодисментами и криками.

Творческий порыв всех девушек без исключения поощрили приятными подарками. А лучшие коллекции, по словам жюри, смогут претендовать на участие в показе международного этнофестиваля "Камва". 

Марина Печенова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Культура

Опубликовано: 04.06.2018 в 15:31 в рубрике - Вести Пермь

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