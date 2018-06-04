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Улицу Героев Хасана будут перекрывать по графику
"Узкое горлышко" на Героев Хасана должно превратиться в шестиполосные южные ворота Перми. Правда, для этого предстоит набраться терпения в ближайшую неделю.
Вступили в силу ограничения движения по ул. Героев Хасана в Перми. Сегодня движение будет закрыто с 21:00 до 6:00 5 июня на участке от Липовой горы до Восточного обхода.
Объехать перекрытый участок можно двумя способами:
- По Восточному обходу, далее по дороге "Пермь - Жебреи" и Бродовскому тракту;
- По Южному обходу, далее - по улицам Космонавта Леонова, Свиязева и Васильева.
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