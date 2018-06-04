Улицу Героев Хасана будут перекрывать по графику

"Узкое горлышко" на Героев Хасана должно превратиться в шестиполосные южные ворота Перми. Правда, для этого предстоит набраться терпения в ближайшую неделю.

Вступили в силу ограничения движения по ул. Героев Хасана в Перми. Сегодня движение будет закрыто с 21:00 до 6:00 5 июня на участке от Липовой горы до Восточного обхода.

Объехать перекрытый участок можно двумя способами:

- По Восточному обходу, далее по дороге "Пермь - Жебреи" и Бродовскому тракту;

- По Южному обходу, далее - по улицам Космонавта Леонова, Свиязева и Васильева.