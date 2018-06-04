Пермь. Новости культуры
Темы выпуска:
- Частная балетная школа «Фуете» отметила юбилей - 10 лет.
- В Перми на улице Дружбы, появился новый гигантский портрет. На этот раз стрит-арт художник Артём Шанс изобразил на кирпичной стене Владимира Турчинского.
- Пермь стала местом сбора современных поэтов. В краевой столице завершился летний этап фестиваля «Компрос».
- «Выходные на набережной». Проект с таким названием стартовал в Перми. В течение всего лета каждую пятницу, субботу и воскресенье на берегу реки Кама и на Соборной площади будут проходить творческие и спортивные события.
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