Пермякам пообещали на неделе два дня лета
Первый летний день «встретил» пермяков снегом. Тем не менее, значительное потепление ожидается в ближайшие дни. 5 и 6 июня столбик термометра может подняться до отметки в плюс 22-26 градусов. Правда, затем вновь ожидается серьезное похолодание. Прогноз на неделю дает специалист ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.
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