Пермякам пообещали на неделе два дня лета

Первый летний день «встретил» пермяков снегом. Тем не менее, значительное потепление ожидается в ближайшие дни. 5 и 6 июня столбик термометра может подняться до отметки в плюс 22-26 градусов. Правда, затем вновь ожидается серьезное похолодание. Прогноз на неделю дает специалист ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.