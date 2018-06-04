В Перми назвали самого Сильного человека России и установили новый рекорд. На стадионе «Динамо» прошли сразу два турнира среди самых выносливых атлетов. Отбор на Чемпионат России по функциональному многоборью, кроссфит и Чемпионат России по силовому экстриму в элитной весовой категории до 105 килограммов. Семь силачей, прошедших предварительный 2-х годичный отбор, поднимали Ось Апполона, пытались перебросить через перекладину, правда, безуспешно, 200-килограммовые шары, совершали «прогулку фермера» с чемоданами. За каждым из поэтичных названий скрывается сверхвес на пределе человеческих возможностей.

Даже в качестве ведущего, специфически шутил и развлекал гостей,известнейший силач Михаил Кокляев, которому принадлежит рекорд России по становой тяге( в 417,5 килограмма). Титул самого сильного человека страны завоевал бронзовый призер международного турнира Arnold Classic 32-летний Евгений Гавриленко из Саратова. Второе место у пермяка Бориса Харламова.

Александр Ейбог, участник чемпионата России по силовому экстриму (г. Мурманск): "Реально чемпионат России, уровень очень высокий, все веса тяжёлые. Всё по- настоящему. Даже много атлетов не поехало, просто в силу того, что кто- то говорит, серьёзные веса- не успеваем подготовиться. На одной ноге не проскочишь".



