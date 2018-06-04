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Интервью депутата Игоря Папкова в программе «Вести парламента»
Игорь Папков, депутат, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края, в своем интервью в эфире программы "Вести парламента" рассказал о работе фракции "Единой России" в текущей сессии краевого парламента Прикамья
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