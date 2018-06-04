Без пяти 300: Часы обратного отсчета почти готовы
В Перми начали готовить площадку для установки нового арт-объекта. Часы обратного отсчета времени, которое осталось до 300-летия краевой столицы, а это пять лет, появятся в сквере возле памятника первооткрывателю города Василию Татищеву. Сам уникальный механизм уже собирают полным ходом.
Алексей и Станислав вышли на финишную прямую - завершается изготовление колеса двухметровой высоты. В итоге оно сложится из двух частей и станет деталью гигантских часов.
Это чертежи той части арт-объекта, которую делают в верещагинской мастерской. Не менее сотни деталей собраны воедино, так что сейчас процентов 80 работы уже выполнено.
Сергей Выголов: "Последняя стадия - окончательная шлифовка, покрытие противопожарными пропитками и лаками".
Автор проекта - скульптор Рустам Исмагилов - более подробно рассказал о конструкции, которая появится в Перми ко Дню города. Это часы обратного отсчёта дней до 300-летнего юбилея краевого центра. В основании будет то самое колесо...
Рустам Исмагилов, скульптор: "Которое было на плотине Егошихинского завода, которое было выполнено, конечно, из дерева, и которое, в общем-то, запустило те самые меха медеплавильного завода".
Металл, дерево, плюс светодиодный экран, на котором будет видно количество оставшихся дней. И вот ещё одна мастерская, здесь Василий Назаров занимается обработкой шестерней для часов.
Василий Назаров: "Все зубья, все эти торцевые резы, всё равно после станка идеальной поверхности не получается, убираются предварительно шероховатости".
Затем грунтовка и дальше по цепочке. Вот, например, первая покраска, деталь готова. А всего их более шестидесяти штук, разного размера и формы. И каждая требует тщательной обработки.
Последний этап перед покраской - шлифовка поверхности. Деталей много, и процесс всё-таки трудоёмкий.
Установят часы обратного отсчёта в сквере имени Василия Татищева, первооснователя города. Сейчас готовят площадку под основание.
Александр Лесников, генеральный директор агентства социокультурных проектов г. Перми: "Стараемся держать в тайне, до последнего, будем стараться не показывать, как будут выглядеть часы, чтобы это было сюрпризом для жителей".
Торжественное открытие запланировано на ночь с 11 на 12 июня.
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