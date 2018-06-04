Как сказка сказывается

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фестиваль сказок

В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся восьмой ежегодный Фестиваль сказок. На конкурсах  представляли любимые сюжеты, знакомые еще с детства. В перерывах участники и зрители могли узнать, что хранится в «Бабушкином сундуке», и посетить выставку «Дедушкины игрушки» - здесь коллекция из советского прошлого.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 04.06.2018 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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