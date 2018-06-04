Как сказка сказывается

В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся восьмой ежегодный Фестиваль сказок. На конкурсах представляли любимые сюжеты, знакомые еще с детства. В перерывах участники и зрители могли узнать, что хранится в «Бабушкином сундуке», и посетить выставку «Дедушкины игрушки» - здесь коллекция из советского прошлого.