Как сказка сказывается
В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся восьмой ежегодный Фестиваль сказок. На конкурсах представляли любимые сюжеты, знакомые еще с детства. В перерывах участники и зрители могли узнать, что хранится в «Бабушкином сундуке», и посетить выставку «Дедушкины игрушки» - здесь коллекция из советского прошлого.
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