Пьяный лихач арестован на 12 суток
Мировой суд Ленинского района арестовал на 12 суток водителя Лексуса, устроившего жуткую аварию в центре Перми утром 29 мая. Полиция выяснила, что лихач ранее был лишен прав за грубое нарушение правил дорожного движения, а судебно-медицинская экспертиза доказала, что в момент совершения ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения.
Иномарка пыталась проскочить на красный свет на перекрестке Борчанинова и Екатерининская, но врезалась в маршрутку 7т, которая от удара отлетела на обочину и опрокинулась. Пострадали два пассажира и водитель микроавтобуса. Больше всех досталось одной из женщин. Она получила множественные порезы лица.
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