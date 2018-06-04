Пьяный лихач арестован на 12 суток

Мировой суд Ленинского района арестовал на 12 суток водителя Лексуса, устроившего жуткую аварию в центре Перми утром 29 мая. Полиция выяснила, что лихач ранее был лишен прав за грубое нарушение правил дорожного движения, а судебно-медицинская экспертиза доказала, что в момент совершения ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения.

Иномарка пыталась проскочить на красный свет на перекрестке Борчанинова и Екатерининская, но врезалась в маршрутку 7т, которая от удара отлетела на обочину и опрокинулась. Пострадали два пассажира и водитель микроавтобуса. Больше всех досталось одной из женщин. Она получила множественные порезы лица.